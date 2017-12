- Artigst å se hvor små detaljer det går an å få til

Nyheter

Med stø hånd, en god dose tålmodighet og iver, skjærer Kjersti Jakobsen ut små intrikate detaljer i papir. Og jo mer papir hun fjerner med skalpellen sin, jo tydeligere ser man konturene av kjente landemerker i Trondheim tre fram.

- Her ser du Rockheim, Studentersamfundet og Gamle bybro. Vet du hva dette er? Det er bilkøen etter at kampene på Lerkendal er over, stråler Kjersti og ler hjertelig. Alle de gjennomtenkte detaljene i bybildet henger finurlig sammen. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene.

Fascinasjonen for papir

- Det som fascinerer meg med papir er at det er skjørt og sårbart, men likevel så innmari sterkt. Det er et naturprodukt som kan brukes til alt, sier Kjersti ivrig.

Hun er oppvokst på Frøya, men studier førte henne til London. Her bodde hun i mange år før hun flyttet tilbake til Norge og Trondheim. Det var i London hun studerte grafisk design og samtidig tok et kurs innen kreativ bokbinding.

- Gjennom min visuelle lek ble jeg rett og slett hekta på papir.

Kjersti lærte seg vektorgrafikk og den grafiske tegnestilen sin da hun jobbet for Disney.

Bybilder og Bergstaden

Et bybilde var det første papirskjæret Kjersti laget. Det har siden blitt flere, blant annet en norsk og engelsk versjon av Trondheim, London og Santa Barbara i California.

Siden har papirkutt-porteføljen utviklet seg, og tatt av, i følge papirkunsteren selv.

Jula er den tiden i året at Kjersti produserer mest. Hun lager blant annet utskjæringer som kan henges på juletreet. Førstkommende helg skal hun for andre gang stille med egen bod under julemarkedet på Røros.

I den anledning har hun laget utskjæringer med detaljer fra Røros. I tillegg har hun trykket bybildene av Røros og Trondheim opp på t-skjorter.

- Helgas julemarked en opplevelse uten sidenstykke. Får man ikke julestemning der så er det noe galt. I tillegg solgte produktene mine helt fantastisk på Røros i fjor, smiler Kjersti glad.

Hun tilføyer at hun også skal lage lokale utskjæringer.

- Jeg har startet på bildet av Frøya og planlegger også å lage en egen utskjæring med Hitra-detaljer etter hvert.

Ukjent kunstform i Norge

På sine reiser rundt om i verden har frøyværingen samlet papir i alle former, farger, størrelser og varianter. Samlingen begynner å bli betydelig.

- Til de som tror at papir er praktisk fordi det ikke tar opp stor plass tar feil, særlig når man blir så hekta som meg. Bare spør datteren min. Hun sier det er papir over alt i huset vårt, ler Jakobsen.

Papirkutting er en kunstform som fortsatt fascinerer i Norge, men i utlandet er det en vanlig tradisjon blant annet i Danmark til påske og jul, presiserer Jakobsen.

Hun klipper ikke i papiret som den kjente dansk-norske kunstneren Karen Bit Vejle, men tar i bruk skalpell.

- Det artigste er å se hvor smått det går an å få detaljene.

Lerkefuglen

Kjersti er ansatt i Vindfang Reklame sin avdeling i Trondheim. I tillegg har hun sitt eget firma "Lerkefugl papir" som hun startet for omtrent ti år siden.

På nettbutikken med samme navn selger Kjersti unike og håndskjærte pynteartikler i papir. Alt designet av henne selv.

I tillegg lager Kjersti personaliserte bilder på bestilling.

- Noen av bildene vil etter hvert kuttes i serier med maskin, andre kommer bare som en i sitt slag. Alle leveres innrammet og montert slik at de fremstår "svevende" mot bakgrunnen, legger hun til.

- I det siste har jeg gjort en del av skreddersydde bilder til jubileum og bursdager. Slike tolkningsbilder er noe av det aller artigste jeg gjør. Det blir noe nytt her gang.

Firmanavet kommer av at hennes bestefar bruke å kalle Kjersti for "Lerkefugl" da hun var liten.

- Vi hadde et veldig sterkt bånd. Jeg var et energisk og kreativt barn, og jeg fant min sjelefrende i bestefar som så hva all den positive energien kunne brukes til. Jeg har hatt med meg Lerkefugl hele livet og da jeg skulle navngi eget firma ble valget enkelt.

Kjersti legger til at hun har en skissebok som er full av ideer. Det er tiden det skorter på.

- Håndskjæringen krever dager med nitidig arbeid. Å være kreativ og tenke ut hva bildene skal inneholde er en ting, men å sette det hele sammen slik at det blir balanse i bildet er det aller vanskeligste og mest tidkrevende. Men dette er utrolig gøy. Min store drøm er å kunne leve av papirutskjæringene mine.