Klart for nye muse-og nissestreker

Nyheter

I Meierisalen var det torsdag ettermiddag lydprøver. På scenen sang aktørene ”Nå er det jul igjen i Hjertåsen” av full hals.

Fredag 8. desember blir det nemlig mulig å oppleve musikkteaterforestillingen ”Jul i Hjertåsen” igjen. Stykket er skrevet med nettopp øyværinger i tankene, men har ikke blitt fremført her siden 2013.

- Nytt siden sist er at vi har flyttet forestillingen fra gården Hjertåsen på Sandstad til Kystmuseet i Fillan. Vi har også fått med oss dyktige musikere til å spille live, sier opphavskvinnene Gunhild Hjertaas og Kari Wist Holmen.

Særlig stas er det for Gunhild som har skrevet musikken.

- Nå føler jeg at sangene virkelig kommer til sin fulle rette.

Håvard Flatjord Netland bidrar på piano og trekkspill, Elisabeth Fossan og Christian Aftret Eriksen på blåseinstrument.

Har fremført stykket minst 150 ganger

Kari og Gunhild skrev musikkteateret tilbake i 2012. I desember samme året spilte de fjorten fullsatte forestillinger for nærmere 500 ansatte og barn i barnehage- og småskolealder på Hitra.

Siden den gang har Jul i Hjertåsen vært på turné.

- Forestillingen har blitt mye fremført på Innherred. Vi hadde også en barnehageturné med ”Jul i Hjertåsen” hvor vi spilte over hele Trøndelag, forteller damene som har fremført Jul i Hjertåsen minst 150 ganger.

Kom flytende til Hitra på en kork

Jul i Hjertåsens menneskelige karakter ”Johanna” er løslig basert på Gunhilds oldemor med samme navn.

- Handlingen er lagt til hennes fjøsstue på Hjertåsen. Her bor hun i lag med Musgut som etter havsnød kommer flytende til Hitra på en kork. Karakteren Nissepi er det bare Musguten som ser.

I stykket skal de pynte til jul når de oppdager at den vakre "Amerikastjerna” er borte.

- Uten den blir det ikke jul i Hjertåsen. Hvordan saken løser seg kan vi ikke røpe, men det ligger absolutt an til å bli jul til slutt, smiler Gunhild og Kari hemmelighetsfulle.

Ikke mange barneteater-tilbud i øyriket

Jul i Hjertåsen er satt opp i samarbeid med Kystmuseet og Hitra kommune.

- Vi søkte kommunen om tilskudd. Set muliggjør oppsetningen vår her i år.

Det er ikke akkurat mange profesjonelle barneteater-tilbud i øyregionen, sier damene.

- Det ville vi gjøre noe med. Vi er ganske så alene i regionen når det gjelder å spille barneteater. Det kjennes godt å kunne gjøre dette for hitter- og fræyværingene. I tillegg til de som allerede har blitt veldig glad i stykket og har ønsket det tilbake til øyriket, har en ny generasjon nå gleden av å bli invitert inn i fjøsstua til Johanna og Musguten.

På Hitra blir det fredag hele tre forestillinger.

- Den første oppsetningen på formiddagen er for skolebarn, mens de to andre er åpen for alle. Forestillingen passer for barn fra to år og oppover. Vi har solgt bra med billetter, men det er fortsatt mulig å kjøpe billetter til kveldsforestillingene.