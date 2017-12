Nå starter rettsaken om "Frovær"

Nyheter

Førstkommende mandag starter rettsaken om "Frovær" i Sør-Trøndelag tingrett.

Den nye kombibåten som skulle betjene øyrekka utenfor Frøya ble tatt ut av drift i 2015. Som Hitra-Frøya har fortalt i en artikkelserie var det en rekke episoder med båten som skremte både passasjerer og mannskap.

Båten skremmer både skippere og passasjerer Frovær har gjentatte ganger gravd seg ned i sjøen, til mannskapets og reisendes skrekk. Men rederiet setter båten i rute igjen gang etter gang, til tross for flere bekymringsmeldinger.

Til Teknisk Ukeblad forteller FosenNamsos-direktør Grete Fuglem Tennås om bakgrunnen for saken. Hun viser til de hendelsene som lokalavisa har omtalt, og til en prosess med båtbyggeren for å få rettet opp feilene.

"Rederiet hevder at problemene utgjør mangler under kontrakten de har med Båtservice (båtbyggeriet - journ.anm). De påstår videre at manglene er et vesentlig kontraktsbrudd, siden Båtservice nekter å rette dem. Derfor vil de nå heve kontrakten, fremgår det av sluttinnlegget de har sendt retten".

Dette i følge Teknisk Ukeblad. Bladet skriver også at Båtservice mener at rederiet har seg selv å takke for flere av problemene med hurtigbåten.

Fosen-Namsos beskylder også båtbyggeriet for å ha jukset med farten under prøveturen. Båtservice avviser dette på det sterkeste og mener det «representerer en alvorlig beskyldning om et straffbart forhold». Teknisk ukeblad har ikke lyktes å få noen kommentar fra rederiet om denne siste påstanden.