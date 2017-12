Nyheter

Hitra fotballklubbs Anfal El Yamani er tatt ut til en ny landsdelssamling for J15. Den finner sted i Sarpsborg 4.-7. januar 2018.

I sommer deltok Anfal på Statoils talentleir i Stavanger sammen med Norges mest talentfulle jentespillere mellom 14 og 16 år. Der fikk hun tett veiledning fra landslagsspillerne Ada og Andrine Hegerberg.

Hitra FK opplyser at landsdelssamlingen i januar er siste steg på veien før eventuell landslagsdebut for El Yamani på Norges U15 lag for jenter.