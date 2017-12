- Dette gjør overgangen fra barnehage til skole lettere

Nyheter

På Kvenvær oppvekstsenter øves det iherdig inn julesanger mens grøtlukta sakte siver gjennom korridorer og klasserom.

Så er det omsider dags for mat, og plutselig stormer det store og små barn inn på skolekjøkkenet.

- Hver tirsdag og torsdag samles barnehagen og skolen til fellesmåltid. Dette har vi gjort bevisst for at barna skal få en flytende overgang fra barnehage til skole. Vi vil at alle skal bli bedre kjent. Litt hektisk er det, men veldig trivelig å samles på dette viset, smiler lærer Knut Mauseth og tar plass ved siden av elev Yosef.

- Vi har ulike mat under fellesmåltidene, forteller Yosef ivrig.

- Noen ganger har vi suppe og grøt som i dag, mens en gang hadde vi tysk mat og en annen dag ble det laget svensk mat.

De ti barna i skolealder og åtte barnehagebarna sitter aldersmessig blandet og hjelper gjerne hverandre hvis det trengs.

Det lille oppvekstsenteret bytter på oppgavene. En dag er det barnehagen som lager mat og skolen som rydder, neste gang er det omvendt.

- Og av og til hjelper barna til med tilberedningen av maten i forkant fellesmåltidene, legger Knut til.