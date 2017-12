Nyheter

Siv og Trond Ole Faxvaag søker om tillatelse til oppføring av terrasse til fritidsbolig på Strøm. Bygger er den opprinnelige skolestua på Strøm, oppført som en liten tømmerkasse i 1892/93.

Bygget ligger i et område definert som landbruk- natur og friluftsområde i kommuneplanen, og det kreves dispensasjon fra planen for å gjøre et slikt tiltak. Teknisk komite har behandlet søknaden, og kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene, og sier ja til tiltaket.