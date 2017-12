Får nei til å utvide plattingen

Nyheter

Rolf Hammervik har på vegne av Oddbjørn Nilsen søkt om dispensasjon for utvidelse av platting foran naust i Hammarvikbukta. Det søkes om utvidelse av plattingen til 3,95 meter. Ved godkjenning av byggesaken i 2016 er det allerede gitt en tillatelse til en platting på 2.5 meter, noe som er 0,5 meter over tillatte bredde i henhold til bestemmelsene. Søker mener at det er naturlig at plattingen følger fremkant av steinfyllingen på naboeiendommen.

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune mener det ikke er gode nok grunner til å dispensere fra strandsoneloven, og sier nei til søknaden.