Husk å sende juleposten før denne datoen

Nyheter

For at brev og pakker skal rekke å komme fram til jul må de sendes før den 16. desember, opplyser Posten. Dette gjelder post som skal sendes innenlands, andre frister gjelder for post som skal sendes til utlandet.

Haster det å få pakker levert etter fristen kan man bruke ekspresslevering over natten.

Da er fristen den 20. desember siden ekspresspakker tar en ekstra dag på grunn av julen.