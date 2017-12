Nyheter

Nå går trafikken som normalt på fv.714 i Barmfjorden, etter flere bilberginger av vogntog og lange køer i morgentimene og formiddagen.

- Vi fikk beskjed fra politiet for noen minutter siden, om at stedet er ryddet og at trafikken går som normalt, forteller trafikkoperatøren ved veitrafikksentralen klokken 10.40.