7. klasse med skoleavis til jul

Elevene i 7. klasse ved Strand oppvekstsenter har i høst arbeidet med å lage en egen skoleavis. Denne uka kunne elevene endelig sette siste punktum, og nå gjenstår det bare å selge avisa som har fått navnet Øybladet.

Klassen startet prosjektet med et besøk hos lokalavisa for å se hvordan de lager avis. Etter dette har klassen arbeidet hardt for å bli ferdige til jul.

Som skoleaviser flest, har avisa variert innhold. Her kan du bl.a. lese om julegrisen på Strand, smakfull julebakst, jakt på Hitra, den hesteinteresserte ridelæreren, Overwatch, kinofilmer, bondelivet, Måsøval settefisk, Røde Kors, Sandstad IL, Eva i kantina, møte med skolestarterne, sjøuka, fisketips, klasseturer, Strand skolekorps og reise-tips. I tillegg er avisa krydret med både kryssord, sudoku og vitser. Også annonseselgerne har også gjort en god jobb, slik at det ble mange annonser fra næringslivet.

Redaksjonen har bestått av Håkon E. Aalmo, Markus H. Lønseth, Patrick I. Utseth, Erlend Bredesen, Lennart Walter, Erik S. Hassel, Trygve T. Ulvær, Alve Q. R. Lindal, Marilena P. Olden og Lene H. Nordahl.