AtB freder bergnabben i jula

AtB har tidligere truet med å stoppe anløpene til Sørburøya, dersom Frøya kommune innen 1. desember ikke sprenger bort eller fendrer en bergnabb som stikker ut ved kaia.

Sist lokalavisa snakket med AtB, sa direktør for kommunikasjon og drift Grethe Opsal at anløpene vil gå som normalt frem til 14.12, og at de vil komme med ny informasjon etter12.14 hvis det blir endringer.

I dag melder AtB kort at båtanløpene til Sørburøy vil gå som normalt etter 14.12.17