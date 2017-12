- Det er i gode tider man må bu seg på dårlige tider

Nyheter

- Jeg har vært med i politikken i 14 år, og har aldri opplevd så gode tider, sa opposisjonsleder Arvid Hammernes (V)

- Det er klart at vi lever i en gullalder, sa Helge Borgen (Ap)

Utgangspunktet for årets kommunebudsjett er at Frøya har så romslig økonomisk utgangspunkt at rådmannen foreslo å utvide årsverksrammene med nesten tyve årsverk. Dette preget også den politiske temperaturen i kommunestyret. Den store forskjellen mellom posisjon og opposisjon var at opposisjonen ville ha hele økningen rådmannen foreslo, mens flertallet (Ap og SV) ville begrense årsverksøkningen til 14.

- Det er i gode tider vi må bu oss på dårlige tider, sa Kristin Reppe Storø (Ap) når hun argumenterte for hvorfor man vil holde igjen med antall ansettelser.

- Vi må bruke vett og forstand, og ikke stille oss sånn at vi om noen år må si opp tyve personer. Det er enklere å tilsette enn å ta bort, sa Helge Borgen (Ap)

Formannskapets forslag har vært ute på høring, og det er ikke kommet inn mange høringsuttalelser. Fosen historielag har søkt om penger til et bokprosjekt, mens velforeningene i Froan hadde kommet med innspill til at kommunen spanderer maling og diverse til at det kan gjøres en dugnad på Froan kapell.

Opposisjonen ønsket å bevilge de fulle beløpene det var søkt om, mens flertallet mente søknaden fra historielaget ikke burde behandles i budsjettet, og at Froan får 190.000 kroner (av omsøkte 231.000 kronene). Ellers ble det føyd til en bevilgning til arbeid mot marin forsøpling og gjort noen mindre endringer på poster og tilføyd noen verbale punkter.

Et samlet kommunestyre vedtok til slutt det ordfører Berit Flåno omtalte som tidenes kommunebudsjett.