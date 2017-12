- Betyr like mye å spille på Hitra og Mausund som for en fullsatt Vår Frue Kirke i Trondheim

Nyheter

I helga kommer Børge Pedersen, Berit Hassel, Therese Ulvan, og Thormod Høyen til øyriket med sin tradisjonelle julekonsert "Lyspunkt i mørketida".

Lørdag 16.desember spiller de i Mausund kapell og søndag 17. desember går turen til Nordbotn kirke.

Alle fire har tilknytning til øyregionen og hitterværingen Therese Ulvan sier til lokalavisa at det er utrolig koselig å komme hjem.

- Det betyr like mye for meg å kunne spille på Hitra og Mausund som for en fullsatt Vår Frues kirke i Trondheim.

Hun er for tiden på juleturné med en av Norges aller mest kjente mannlige vokalister (HF+)

Kvartetten har opptrådt sammen en rekke ganger tidligere. Blant annet fylte de Hitra kirke til randen da de opptrådte under Hopsjødagene i sommer. Dette er fjerde året på rad de kommer til Fjellværøya og Mausund for å opptre før jul.

- Det har blitt til en fin førjulstradisjon, sier Ulvan.