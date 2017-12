Nyheter

Frøya kommune, inkludert legekontoret, har vært uten telefonlinje siden fredag. De melder nå på sin hjemmeside at de bergner reparasjonstid ut dagen i dag (mandag). De opplyser at legetimer kan bestilles på sms, og at man bruker nødtelefon-numrene 116117 eller 113 for øyeblikkelig hjelp.