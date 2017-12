Sang og danset juleferien inn

Nyheter

Onsdag var det klart for Sistranda skoles faste juleforestilling. I løpet av ettermiddagen og kvelden opptrådde alle elevene på scenen i kulturhuset. Lokalavisa var innom den midterste forestillingen, da elevene fra 5. til 7. klasse framførte skuespill, dans, vitser og en rekke fine julesanger. Forestillingen ble ledet på særs profesjonelt vis av konfransierene Andrea Reppe Vatn og Philip Aastum. Her er et bildegalleri fra forestillingen