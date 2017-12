Ber rådmannen finne ut av personalfløy for lærerne og for brannstasjon

Nyheter

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede alternativer for to større prosjekter, nemlig personalfløy ved Fillan skole og brannstasjonen i Fillan.

Vedtaket fra dagens møte lyder:

"Rådmann bes utrede utbyggings- og renoveringsalternativ for personalfløy ved Fillan skole og alternative løsninger for en tilfredsstillende brannstasjon, slik at det imøtekommer påviste avvik, lovens krav og behovene som må dekkes i minimum et 10-års perspektiv.

Utredningene må ferdigstilles slik at de kommer til politisk behandling og avklaring før budsjettbehandlingen neste høst."

Brannvesenet demonstrerer Full "utrykning" til rådhuset Brannmannskapene legger frem krav om ny brannstasjon til politikerne i kommunestyret.