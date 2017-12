Gustav kan bli ”Årets trønder”

Nyheter

Gustav Witzøe har i dag, torsdag, blitt presentert som fjerde kandidat i kåringen ”Årets trønder” i regi mediehusene NRK Trøndelag og Adresseavisen.

I artikkelen med tittel ”En pionér med spanderbukser” skrives det at optimismen råder på Frøya, mye takket være Gustav Witzøe. Her omtales videre hvordan Witzøe gjennom selskapet Kverva har bidratt til lokalsamfunnet med til sammen 87, 6 millioner kroner de siste årene. Om Salmars virksomhet på Nordskaget, hvordan Witzøe opplever kritikken retta mot oppdrettsnæringen og at verdens første havmerd kom til Salmar og øyriket nå i høst.

Satser stort

Juryens begrunnelse i kåringen "Årets trønder" går som følger:

Få om ingen andre har skapt så mye for lokalsamfunnet og for byggingen av vår fremtidige viktigste trønderske eksportnæring - lakseindustrien. I 1991 etablerte han Salmar etter å ha overtatt et konkursbo. I dag er Salmar verdens fjerde største oppdrettsselskap, og har mellom 500 og 600 ansatte på Frøya. Witzøe har utmerket seg med sitt engasjement for lokalsamfunnet, blant annet gjennom støtte til videregående skole, kultur- og idrettstilbud. Den nye havmerden utenfor Frøya viser at de satser stort, noe som er nødvendig for å løse miljøutfordringene i bransjen.

Fem kandidater

I løpet av uke 51 skal til sammen fem kandidater presenteres. De fire som har blitt presentert til kåringen så langt er Marit Helda, Motorpsycho og Anne Marit i tillegg til Gustav Witzøe.

Det er mulig å stemme på kandidatene på adressa.no og nrk.no/trondelag fra 22. desember kl. 10.00 til midnatt 1. januar. "Årets trønder" offentliggjøres fredag 5. januar 2018.

