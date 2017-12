Pengegave til den første trønderen som blir født

Nyheter

Nyttårsbarnet som blir født i Trøndelag, når Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slår seg sammen ved nyttår, får en ekstra hyggelig hilsen fra fylkeskommunen. Som første trønder i det nye fylket får den lille 10.000 kroner.

-D ette er en historisk begivenhet, et samlet Trøndelag igjen. Derfor er det stor stas å kunne gjøre krus på det første barnet som nå blir født etter sammenslåingen, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i en pressemelding.

Hvem blir nyttårsbarnet?

-Det må bli et barn født innenfor Trøndelags grenser. Fødselen må være registrert av et av sykehusene i fylket, slik at vi vet hvem som er født først etter tolvslaget nyttårsaften. Selve produksjonen av barnet har jo foregått allerede, så det er vanskelig å hive seg rundt for å bli med i konkurransen, sier Sandvik med et smil.

- Men om sammenslåingen skulle føre til økt barneproduksjon er det fint for framtidas Trøndelag, som trenger både elever, ildsjeler og dyktige fagfolk i alle bransjer, sier han.