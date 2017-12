Roy Jonassen til minne

Nyheter

Den 23 november fikk vi den triste beskjeden om at vår venn og tremenning var gått bort i en alder av 54 år.

Roy var hver sommer, når han var barn, hos sine besteforeldre på Hjertøya og da var vi mye sammen og vi har mange gode minner fra den tiden.

Vi var 4 søsken som bodde i Vika og vi så alltid frem til feriene med Roy og hans søsken.

Det ble mye moro og lek. Kontakten ble dessverre dårligere da vi alle flyttet fra Hjertøya.

Etter noen år kom Roy til Hjertøya igjen og bodde der noen år. Og da opptok vi kontakten. Det kunne være tøft mange ganger vinters tid på Hjertøya. Men han hadde to hunder som han satte stor pris på. (Bobby og Bamse.)

Roy var veldig glad i fiske og sjøen, og det var rett som det var at han kom med fin filetert fisk vi kunne kjøpe, noen ganger ga han det også bort. Etter noen år flyttet han til Kvenvær og hadde oppdrag for Faxvaag. Han holdt kontakt med oss i alle år selv om han bodde på Hitra og vi i Trondheim. På sommers tid var vi mange på Hjertøya.Og da fikk Roy selskap både av tante Ingrid og Bjørn, og alle oss andre.

Roy var gavmild, hadde et godt humør og var aldri redd for å stille opp og hjelpe til hvis vi hadde behov for ei hand.

Vi er mange som vil savne Roy.

Aslaug, Inger, Brit Heidi og John Arnfinn.