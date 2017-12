Minneord om Tore Knut Meland

Nyheter

Tore Knut døde 15.desember 75 år gammel.

Jeg fikk gleden av å besøke Tore Knut på Helsetunet i november, da han ble tildelt Æresmedlemskap i Hitra Høyre. En veldig fortjent heder og ære fra hans lokalparti.

Vi ble ordentlig kjent da vi begge var elever på Bakketun Ungdomsskole i Verdal for nærmere 60 år siden.

Samfunnsengasjement førte til at Tore Knut på mange måter gikk i spissen for utviklinga i lokalsamfunn, og over lang tid som folkevalgt både lokalt og i Fylkeskommunen.

For mange er han kjent som en markant skolemann og logoped i Hitra og Øyregionen.

Positiv, energisk, pålitelig og sosial var noen av hans gode egenskaper

Familiekjær som han var, vil mange som står Tore Knut aller nærmest oppleve ei tung tid nå, men alle gode minner vil gi nye krefter for tida som kommer.

Jeg takker for god kontakt, godt samarbeid og mange gode minner, og lyser fred over Tore Knuts minne.

Egil Hestnes