Halgeirs jule-hilsen fra det blå osean

JULEBREV

Her er Halgeirs julehilsen til sine følgere på Facebook, og som han har bedt lokalavisa gjengi overfor våre lesere også:

Som mange av dere vet så er jeg på en ca to måneders reise i det store utland. Jeg er med Wilhelmsen skipet MV TARAGO. Gikk ombord i Baltimore og planlagt heimreise medio januar fra Kina.

Akkurat nå er vi i Coralsjøen øst for Brisbane i Australia. Vi er altså på den sørlige halvkule og det er midtsommers her nå. Det merkes for å si det sånn. På vei fra Tahiti til New Zealand for litt over en uke siden var temperaturen en dag over 38 grader celsius.

I morgen ankommer vi Brisbane og derfra går ferden videre til Port Kembla i nærheten av Sydney. Deretter er det Melbourne som får besøk av den hvite og oransje Tarago med den karakteristiske Wilhelmsen skorsteinen. Dit skal vi ankomme julaften kl 10.00 lokal tid. Da er kl midnatt, natt til julaften i fedrelandet. Vi er ti altså ti timer foran dere. I Australia, som i Norge er det nesten ingen som jobber på julaften og første juledag. I alle fall ikke havnearbeidere her down under. Vi starter med lossing og lasting andre juledag kl sju om morgenen og tar ombord trossene ved midnatt den 27. desember. Setter da kursen ut i den store Australiabukten og beregner ankomst Fremantle ved Perth på sørvestkysten av Australia den 30 desember. Nyttårsaften blir å tilbringe ombord en plass i Det indiske hav på vei opp mot Singapore.

Turen fra Panama via Tahiti og New Zealand og hit har vært på ca 7000 nautiske mil og det har vært mye blått å se i Stillehavet. Ikke bare, Deilig er den himmel blå, lyst det er å se derpå men også mye blått hav. Ikke rart jorda blir kalt den blå planeten.

Juletanker 2017.

Sommermånedene 2017 er historie og vi fikk våres dose med d-vitaminer. Noen fikk litt brunere hud og var sikkert fornøyd med det. Noen, forhåpentligvis alle tok vare på noe av varmen fra sola inni seg.

Nå går vi, i alle fall dere i Norge inn i den mørkeste og kjøligste tiden på året. Da tennes det ekstra mange lys og fyres ekstra i peisen.

Da er det også viktig i denne kjølige tiden å ta fram noe av den varmen dere har tatt vare på inni dere.

Spesielt i jula er det tid for ettertanke men også omtanke. Spre gjerne litt av deres indre varme til de som dere føler trenger den nå i disse førjulstider.

Det kan være flere enn vi aner.

Hvis jeg mimrer litt tilbake til telegramtiden (ja dere vet vel hva telegram var), kan jeg erindre et telegram som gikk som følger: God jul og godt nytt år, fra det blå osean går tankene hjem til vår glitrende gran.

God jul og

godt nyttår dere til alle!

Med vennlig hilsen Halgeir Hammer