9.961.814 leste saker på hitra-frøya.no i år

Nyheter

Her er en liten oversikt over hvordan det har gått med redaksjonen i lokalavisa dette året. Godt nyttår til alle! Og spesielt til dere mange vi har møtt og som har hjulpet oss med å lage avis gjennom året. Vi ser fram til nye møter i det neste.

Tett oppunder ti millioner ganger har leserne våre klikket og lest på våre saker digitalt gjennom 2017. Det viser opptellinga nå rett før året er omme. I tillegg kommer de som velger å lese avisa på papir. Lokalavisa har gjennom 2017 snudd opplagsutviklingen og har flere abonnenter ved utgangen av året enn da vi gikk inn i det. Siste offisielle måling fra Forbruker&Media viser at rundt 9.000 øyværinger leser papirutgaven to ganger i uka.

Hendelser av ulike slag topper alltid leser-statistikkene våre på nettet, men også quiz og webkamera-oversikten er alltid populært.

Den mest leste enkelt-artikkelen på hitra-frøya.no i år er en trafikksak, som ble åpnet nesten 26.000 ganger. Sommerens advarsel mot å spise krabbe, opptok også leserne våre veldig mye. Den saken ble lest over 14.000 ganger.

Blant sakene som er levert til abonnentene på HF+, er det lønnstoppen på Frøya og lønnstoppen på Hitra som er de mest populære, sammen med saken/videoen med dashboard-kameraet som fanget en farlig forbikjøring på Dolmsundbrua.

Også videointervjuet der næringslivsmannen og pappaen Helge Gåsø forteller om lærdommen fra den bitre striden for 14 år siden, har blitt mye sett på HF+.

De langt fleste kommer inn til artiklene via førstesiden hitra-frøya.no. Men en god del lesere kommer også via lenker på Facebook og Twitter. Lokalavisa har nå over 9.900 følgere på Facebook. Følg oss på Facebook du også, og inviter dine venner, så runder vi 10.000.

Godt nytt nyhetsår fra alle oss i lokalavisa