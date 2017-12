Kom syklende sjøveien fra Kirkenes

Nyheter

Lokalavisas journalister oppsummerer nyhetsåret 2017, her fra Terje Sandstad:

Det er ikke alltid det er de store sakene man husker når året skal oppsummeres. Små glimt fra hverdagen kan også brenne seg fast i minnet. Et eksempel på dette er besøket Aud og Rolf Halvard Strøm på Akset på Innhitra fikk en septemberkveld.

Like ved huset deres i Kvennavikfjæra kom det en mann “syklende” langs sjøkanten. Sterk landvind førte denne kvelden til at farkosten strandet på innsiden av Hitra hos Aud og Rolf Halvard. Her fikk han fikk en god dusj og varm kopp kaffe.

Mannen på vannsykkelen var engelskmannen Dave Cornthwaite. Fra Kirkenes startet han i juli på ferden på sin pedaldrevne farkost. Målet var Bergen.

Dave Cornthwaite er en eventyrer som drar på opplevelsesrike reiser over hele verden. Med bakgrunn i sine opplevelser skriver han artikler og bøker, lager små filmer og holder foredrag. Han har også et firma, SayYesMore, som hjelper folk til å finne ut hva de egentlig er i stand til.

I sommer fulgte han med sin vannsykkel ruta til Hurtigruten Dette var hans 14. etappe i “Expedition1000”. Prosjektet handler om å gjennomføre tjuefem reiser på hver minst 1000 miles (vel 160 mil) med en annen form for ikke-motorisert transport.

Gjennom “Expedition1000” håper Dave å presse grenser og samtidig oppmuntre andre mennesker til å ta et ekstra skritt fremover. I løpet av de 13 første prosjektene har han tilbakelagt over 33.800 kilometer over hele verden.

På Hitra førte landvinden han opp i fjæra på Akset - noe som ga Aud og Rolf Halvard Strøm et minne for livet - og våre lesere en uvanlig historie fra hverdagen.