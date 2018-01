Disse bedriftene er påmeldt til yrkesmessa

Nyheter

Torsdag 25. januar er det igjen duket for den årlige lokale yrkes- og utdanningsmessa. Over 500 ungdommer fra Snillfjord, Hitra og Frøya et ventet til Frøya kultur- og kompetansesenter. Messa har fokus på hva slags muligheter som finnes innen utdanning og yrkesvalg i regionen.

Aktører innen næringsliv og utdanning er ønsket til å stille på stands eller miniseminar denne dagen.

- Nye ungdommer starter sitt karriereløp hvert år. Det er viktig å være med hele tiden og tenke rekruttering på kort og lang sikt. Hvordan få ungdommene interessert i de forskjellige fagfeltene, yrkene og arbeidsplassene, sier Heidi Glørstad Nielsen i Trøndersk kystkompetanse.

Så langt har følgende aktører meldt seg på:

Aqualine AS Boreal Buss AS EF Education First Eiendomsmegler 1/Sparebank 1 SMN El-Konsult AS Elektro Team AS Elektrofagenes Opplæringskontor i Sør-Trøndelag, SEOS Folkehøgskolene i Norge Frøya kommune Handelshøyskolen BI Hemne Sparebank Hemne videregående skole Kystplan AS Lerøy Midt AS Marine Harvest AS Nord universitet - Fakultet for biovitenskap og akvakultur NTNU OLKT SA Trøndelag Opplæringskontoret for hotell og restaurantfag Opplæringskontoret for Maritime Fag Nordvest Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Sør-Trøndelag Åkerblå AS

- Per i dag har vi 26 stands og 30 påmeldte til miniseminaret, men fortsatt skulle jeg gjerne sett flere bransjer representert. Det er jo de som skal selge arbeidsplassene sine på messa. Hvilke jobber de kan tilby og hvilke preferanser de har, så en spire hos noen ungdommer slik at de har flere potensielle arbeidstakere å velge mellom.

Glørstad Nielsen sier at mange lokale bedrifter er flinke til å ta i bruk messa og tilbakemeldingen er at dette har utstillerne godt utbytte av.

- De får vist seg fram for ungdommene og samtidig justert sitt eget fokus som bedrift på rekruttering.

Siste frist for å melde seg på messa er fredag 5.januar.

Oppfordringen til Heidi Glørstad Nielsen er klar: - Kom igjen, meld dere på. Tid med ungdommene er aldri bortkastet!