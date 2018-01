Nyheter

Torsdag formiddag forteller lensmann Arild Sollie at politiet er på vei utover til Mausund for å gjøre åstedsundersøkelser. Dette etter at det oppsto en ulmebrann i et uthus på Gårdsøya natt til torsdag.

- Vi vet ikke nærmere brannårsak før vi har etterforsket saken. Det skal nå foretas avhør og gjøres undersøkelser på brannstedet, så får vi se hva det vil frambringe.