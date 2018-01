Forsinkelser i papirleveransen - her er eAvisa

Nyheter

Det har i dag dessverre oppstått forsinkelser i leveransen av papiravisa ut til en god del abonnenter i Hitra og Frøya. Årsaken ligger som følge av en omlegging av distribusjonssystemet av våre papiraviser ved nyttår. Vi beklager dette. Vi håper og tror avisa vil bli distribuert til alle i løpet av dagen.

Eavisa (den elektroniske fullversjonen av papiravisa) er klar. Eavisa kan alle abonnenter laste ned her. For mobil- og nettbrett anbefaler vi at du laster ned eavis-appen vår (gratis) på Google Play eller Appstore. (søk opp "Hitra-Frøya eavis")

Eavisa er gratis tilgjengelig også for rene digital-abonnenter og ligger klar kl. 22 hver kveld før papirutgaven.

Oversikt over våre abonnementstyper og priser (Komplett og Digital) finner du her. Er du under 33 år, får du tilgang på HF+ og eAvis til spesialpris.