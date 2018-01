Ole Haugen: - Hadia Tajik har brutt en viktig regel

Nyheter

Aftenposten har spurt 175 ordførere fra Arbeiderpartiet om de tror Trond Giske kommer tilbake som nestleder, om hva han bør gjøre nå og om deres syn på Hadia Tajiks handlemåte. Hitra-ordfører Ole Haugen er en av 22 ordførere som har svart på spørsmålene.

Trond Giske har som kjent blitt fritatt som nestleder i Arbeiderpartiet etter anklager om seksuell trakassering av partikolleger. Og nestlederkollega Hadia Tajik har gått åpent ut og kritisert Giske for hans oppførsel, blant annet i et facebook-innlegg. ”For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist”, skrev Tajik 22.desember.

– Jeg synes vi har en nestleder nummer to som det også er grunn til å stille spørsmål ved. Jeg synes Hadia Tajik har brutt en viktig regel om ikke å trå på en som ligger nede. Jeg tenker spesielt på Facebook-kommentaren, hvor hun henger på tittelen «jurist». Da spør jeg meg om hvem hun tror hun er. Er hun som jurist bedre til å bedømme saken og Giske enn en hvilken som helst annen tillitsvalgt? Jeg skjønner at hun bruker «menneske» og «nestleder». Men at hun hengte på «jurist» synes jeg er usmakelig. Hun opphøyer seg selv til å være noe mer enn oss andre, sier Haugen til Aftenposten, som har forelagt Haugens uttalelser til Tajik. Hun svarer gjennom sin rådgiver at hun ikke har noen kommentar.

Snillfjord-ordfører John Lernes svarer på denne måten overfor Aftenposten:

– Hadia Tajik velger å opptre i forhold til varslerne. Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det akkurat slik. Det hadde vært greit om begge, som kjenner til begge sider av sakene, hadde deltatt, sier Lernes.

Leder i Frøya Arbeiderparti, Pål Terje Bekken, er ikke sitert i samme sak, men uttaler til froya.no at han tror Trond Giske har en "fryktelig lang vei tilbake".

-Vi har ikke følt for å ha noe styremøte om saken. Men det er klart at det er et tema også lokalt. Vi håper å få en opprensking på en god måte nå, sånn at vi får bort all tvil om at det kan være en ukultur i Arbeiderpartiet, sier Bekken.