Krimteknikere på plass i boligen der død person ble funnet

Nyheter

Krimteknikere har utover kvelden jobbet i boligen der en person tidlig søndag ettermiddag ble funnet omkommet av mannskaper fra Hitra brannvesen.

Teknikerne kom til området ved 20-tida, for å prøve å finne svar på hva som har skjedd. Politiet uttalte tidligere i kveld at de ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt.

Turgåer meldte fra

Det var etter melding fra en tilfeldig forbipasserende turgåer at brannvesen, politi og ambulanse rykket søndag ettermiddag rykket ut til en bolig på Ut-Hitra.

Det fortalte vakthavende ved Trøndelag brann- og redning til lokalavisa ca kl. 16. Politiets operasjonsleder opplyste noe senere at det er funnet en død person i boligen.

Død person funnet i boligen

- Vitner meldte om mulig brann i bolig klokka 14:50. Nødetatene på stedet fant at det hadde vært en brann i huset, som hadde slukket. En død person er funnet i boligen. Politiet forsøker å finne identiteten på vedkommende, opplyste politiet klokka 16:40.

Lokalavisa Hitra-Frøya var i ettermiddag ved brannstedet. Da var det kun en politipatrulje og en bil fra TrønderEnergi på området. Kriminalteknisk avdeling er ifølge politiet også satt inn. Operasjonsleder sa i kveld på spørsmål fra adressa.no at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt.

- Ikke noe kriminelt

Det skal være en tilfeldig passerende turgåer som varslet politiet om brannen.



– Han reagerte på et hus som blant annet hadde en knust rute. Da brannvesenet kom konstaterte de at det hadde vært brann i boligen, tok seg inn og fant en person omkommet, sier operasjonleder Stig Roger Olsen til VG.