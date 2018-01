Sju lokale bedrifter skal promotere øyregionen på internasjonal mat- og drikkemesse

Nyheter

Mat-, drikke- og reiselivsprodukter fra Bryggeriet Frøya, DalPro, SalMar, Hotell Frøya, Ansnes Brygger, Supen Pøbb blir å finne når Grüne Woche åpner i Berlin 19. januar. Dette er en av verdens største messer for mat, gartneri og landbruk og samler hundretusenvis av besøkende årlig.

Trøndersk Kystkompetanse er nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i øyregionen, og det er Heidi Glørstad Nielsen fra Trøndersk Kystkompetanse som skal stå på øyregionens stand i Berlin.

Hitra og Frøya blir en del av standen til Trøndelag, som igjen er en del av Landbruks- og Matdepartementets stand på Grüne Woche.

Internasjonal Grüne Woche 2018 (IGW) arrangeres i Berlin mellom 19. – 28. januar. Dette er 83. gang messa arrangeres. På nasjonale stands presenteres matkulturer fra nærmere 60 land. Totalt deltar over 1.600 utstillere med over 100,000 produkter fra hele verden. Det ventes rundt 450 000 besøkende og Norge deltar på messen for 31. gang i 2018.

Dette er fristende lokkemat for tyskerne Frøya og Hitra får mye oppmerksomhet på Grüne Woche

- Trøndelag stiller sterkere enn noen gang! Sju matdestinasjoner har satt sammen tilbud innen mat, drikke og reiseliv, og har gode reiselivspakker å tilby besøkende. Trøndelag har tidligere vist seg sterke på lokalprodusert øl, og har i år med 10 sorter fra 5 ulike trønderske bryggeri, forteller Brit Melting, prosjektleder i Oi Trøndersk Mat og Drikke AS.

- Fylkesmannen i Trøndelag har invitert ordførerne til å besøke messen, og har satt sammen et tett faglig program.

- Vi skal bygge Trøndelag med mat. Trøndelag er en viktig mat- og reiselivsdestinasjon i Norge. Programmet i Berlin tydeliggjør viktigheten av regional matkultur, og hva samarbeid, nettverksbygging, innovasjon og produktutvikling betyr for vekst av matproduksjon og utvikling av mat i reiselivet. Målet er å bidra til at næringsaktører innen mat og drikke skal bidra til ytterligere vekst i trønderske kommuner. Mat og matproduksjon er og blir en betydningsfull del i regional utvikling fremover, skriver Oi Trøndersk Mat og Drikke AS i en pressemelding.