Andre år på rad med flere fiskere

For andre året på rad er det økning i antall fiskere i Norge. Antallet fiskebåter har også økt fra 2016 til 2017, viser tall fra Fiskeridirektoratet sendt ut via Fiskeridepartementet.

- Det er svært gode nyheter at det også i år er flere som ønsker å bli fiskere. Veldig gledelig er det også at antallet kvinnelige fiskere øker, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding. - Det viktigste i et langsiktig perspektiv er at vi skaper lønnsomme arbeidsplasser langs kysten. Lønnsom virksomhet er den beste distriktspolitikk, sier Sandberg.

Fiskere som har fiske som hovedyrke er økt fra 9.426 i 2016 til 9.493 fiskere i 2017. Antallet kvinnelige fiskere med fiske som hovedyrke er økt fra 273 kvinner i 2016 til 310 kvinner i 2017.

- Gode tider gjør nå at det investeres stort i fiskerinæringen. Antallet fiskebåter er også økt, og det er blant de minste båtene økningen er størst. Trenden med at ungdom søker seg til yrket fortsetter også. Det lover godt for framtiden for denne næringen, sier Sandberg.