"Kobbklys på pipen" tar av på nettet

Helge Wærøy trodde ikke han skulle få en stor hit da han satte seg ned med gitaren i førjula for å komponere en sang om hvordan det var å renske drivgarna for store mengder kobbklys, eller brennmanet. Og hvordan det føltes da han uforvarende måtte bruke sine uvaskede fingre for å late vannet med ”pipen” sin.

Han la ut en video av låta på facebook den 7.januar, som i løpet av en knapp uke har blitt sett over 66 tusen ganger.

- Det holder på å bli et facebook-fenomen. Det trodde jeg aldri at jeg skulle bli på gammeldagene, sier Helge Wærøy(56), som er oppvokst på Sørburøya. Han bor nå på Melhus og er kjent som boksetrener for blant andre Cecilia Brækhus og Andreas Evensen.

Låta ble i følge Wærøy skrevet på ti minutter, og etter en velykket prøvespilling for barn og svigersønn i jula, laget han en enkel videoinnspilling. Bare første døgnet ble den sett nærmere 25 tusen ganger.

Teksten bygger på en sann historie, da Wærøy som 18-åring i 1979 ble tvunget til å være med faren på drivgarnfiske etter laks i havet utenfor Sørburøya.

- På en julekonsert ble jeg sittende å snakke med folk om all galskapen jeg har vært med på. Da tenkte jeg at jeg bætterdø skal skrive en sang om den historien der. Det var jo en ganske smertefull opplevelse. Vi lå vestom Gjødokka, et fall vest for Finnvær fyr. Vi fikk ikke så mye laks, men vi fikk så helvetes mye kobbklys i garna. Det svineriet fikk vi i både ansiktet og på fingrene da vi rensket det ut. Så måtte jeg tisse mellom to garnlenker, og jeg glemte å vaske fingrene mine. Og dermed var det gjort.

- Hvordan føltes det da?

- Det brenner noe sånn inn i helvete. Og samtidig har du saltvann på fingrene. Så du kan jo selv tenke deg. Som en jeg kjente sa; Førti horer kan ikke gi deg ei heitere natt enn kobbklysa kan gjøre, sier Helge og ler godt.

Wærø spiller litt på fritiden, og var før jul i studio for å spille inn en egenkomponert country-låt sammen med makker Jan Erling Dahl.

Det er ikke utenkelig at han gjør det samme med ”Kobbklys på pipen”.

- Jeg lurer på å gjøre det nå. Jan Erling kommer antagelig til å lage et arrangement til låta. Det koster penger, men det hadde vært jævlig artig å spille den inn ordentlig. Jeg har jo fått veldig mange gode tilbakemeldinger på både teksten og melodien, sier Wærøy.