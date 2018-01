Lokal stiftelse skal på ny dele ut penger til vanskeligstilte

Nyheter

Hvert år deles det ut penger fra Sigmund Wolds stiftelse. Sigmund Wold kom opprinnelig fra Sauøya utenfor Frøya og vant i 2010 en stor pengesum. Kort tid etter skrev han testament hvor han besluttet at hoveddelen av denne formuen skulle tilfalle en stiftelse til beste for vanskeligstilte barn og unge i kommunen hvor han vokste opp.

Formålet med stiftelsen er å tilgodese vanskeligstilte barn og ungdom på Frøya. Det er ingen regler for hva det kan søkes støtte til, men utgangspunktet er at det kun deles ut midler til de som ikke har midler til å betale for søknadsformålet selv.

Søknadsskjema og nærmere informasjon finnes her (ekstern lenke), på Frøya frivilligsentral, servicekontoret i kommunehuset eller på helsestasjonen på Frøya.

Søknadsfrist er satt til torsdag 15. mars 2018