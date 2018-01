Ny, stor dugnadsinnsats for å forbedre turen opp til øyas høyeste topp

Nyheter

Lørdag hadde Frøya Turlag dugnad for å få flyttet materialer ut mot Besselvassheia.

- Når det blir varmt i været skal vi starte å bygge klopper over de våteste myrene slik at naturen blir bedre spart for slitasje. ATV-ene kjørte på frossen mark, og sjåførene fikk gjort en kjempejobb! Tusen takk til dem, sier Gunhild Riiber i turlaget.

Dugnad til ære for livet - Vi skulle ta tak i trimhytta i høst. Da var det ubeleilig å bli dårlig.

Lokalavisa Hitra-Frøya har tidligere besøkt dugnadsgjengen flere ganger. Turlaget forteller at turen opp til Frøyas høyeste topp har blitt mer og mer populær, og at det sliter på stien. I tillegg har Trondheim Turistforening startet et prosjekt som heter OPP24, der de prøver å få folk til å bestige alle de høyeste toppene i de 24 kommunene i Sør-Trøndelag.

- Dette er stien til Frøyas kommunetopp. Da tenkte jeg at de som kommer hit og skal gå opp på vår høyeste topp, så skal det ikke være så gjørmete å gå, fortalte Riiber da om bakgrunnen for arbeidet med kloppingen.

For den allerede populære stien bærer preg av nettopp å være populær. I de bløte områdene er stien tråkket opp slik at den blir gjørmete. Der har folk naturlig nok prøvd å gå utenom de gjørmete områdene, med det resultat at det gjørmete området utvider seg.

- Ved å legge ut klopper, så vil vi unngå at de bløte områdene tråkkes opp. Da vil det bli mindre slitasje på terrenget, og folk slipper å gå i gjørma.

Riiber oppfordrer alle turgåere til å bidra når man kommer i gang med dugnader igjen.

- Det er mye hjelp i at flere bærer planker dit de skal, sier Riiber.