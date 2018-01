Nyheter

Etter begredelig håndball lørdag, kom et helt nytt Fjellværøylag (bokstavlig talt) på banene søndag og ga publikum en flott idrettsopplevelse, skrev vi for 10 år tilbake da Fjellværøys håndballdamer spilte to kamper samme helg.

- Vi satser ingenting i år. Før har vi sagt at vi vil bli blant de tre beste i pulja, men det er ikke snakk om noe sånt heller i år. Vi skal bare spille kampene våre. Det er så variabelt oppmøte på trening og man vet aldri hvem man har når kampen kommer. Det er for dårlig når vi 66-årganger må trø til for at de ti det hele tatt skal bli noe lag. Jeg skulle jo verken være trener eller spille i år, sa en nedtrykt Ann-Kristin K. Willmann etter 15-29 tap mot Rindals-Troll/Surnadal 2 lørdag.

Etter å ha kjempet inn seieren 21-20 over Meldal2 hadde pipa fra håndballveteranen en annen lyd.

- Det er kjempearti! My tempo og spenning til siste sekund - vi gir publikum det de kan ønske seg i en håndballkamp. Hadde jeg hatt denne stallen hver gang skulle jeg ha satsa ja!