Fortsatt ikke for sent å se suksessfilmen på kino

Filmen ”Den 12. mann” har gått sin seiersgang på norske kinoer. Så langt har nært 480 000 kinogjengere sett Harald Zwarts krigsdrama om motstandsmannen Jan Baalsrud og hans svært dramatiske flukt under andre verdenskrig.

Frøya kino satte opp ekstraforestilling tidligere denne måneden og den ble utsolgt. Nå viser de filmen for syvende gang.

- Henvendelser om ”Den 12. Mann” gjør at vi viser filmen på nytt søndag 21.januar, opplyser Frøya kino.

En av de mest utrolige overlevelseshistoriene fra 2. verdenskrig

Filmweb skriver følgende om "Den 12 mann":

Troms 1943. Tolv sabotører på en fiskeskøyte overraskes av tyske soldater. Elleve mann blir torturert og drept, bare den tolvte klarer å slippe unna. Skutt i foten, gjennomvåt og med hundre meters forsprang flykter Jan Baalsrud ut i den nådeløse, nordnorske vinteren med Gestapo i hælene - helt uvitende om at hans ukuelige vilje til å overleve snart vil gjøre ham til et symbol for den norske motstandsbevegelsen. Et symbol menneskene han møter er villige til å dø for.