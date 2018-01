Tautrekkingen kan være en god indikator på hvem som klarer å samle inn størst beløp i år. Mener vinnerlaget

Nyheter

I en symbolsk tautrekking på toppen av Dolmsundbrua markerte aksjonskomiteene i Krafttak mot kreft for Frøya og Hitra- russen torsdag at de allerede har startet pengeinnsamlingen og for å skape oppmerksomhet rundt bøsseinnsamlingen i mars.

Symbolsk eller ei, konkurranseinstinktet slo inn da Sara Meyer og Vilde Johansen på vegne av Frøyarussen målte krefter i tautrekkingskonkurransen mot Thea Arntsen og Lukas Feller fra Hitrarussen. Til slutt ble det sistnevnte som gikk seirende ut av duellen, men det tok ikke Vilde og Sara fra naboøya særlig tungt.

- Det går fint. Frøya har vunnet alle innsamlingskonkurransene mellom øyene de senere år og kommer til å vinne også denne gang, sier de selvsikkert.

- Ja, det vil nå vise seg, kontrer de andre ungdommene og legger raskt til at tautrekkingen kan være en god indikator på at det er Hitra sin tur til å vinne i år.

Pengene strømmer inn

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Denne gang er innsamlede penger øremerket å gå til forskning på senskader og tilbud til de som lever med senskader etter kreftbehandling.

- Det er fint å kunne bidra til å samle inn mest mulig penger til en viktig sak som dette. Det har alltid vært stor giverglede på Frøya og Hitra. Vi håper øyværingene er minst like gavmilde i år, sier russen.

Det er flere måter å gi sin støtte til Krafttak mot kreft. Blant annet har Frøyarussen og Hitrarussen opprettet hver sin lokale digitale innsamlingsaksjon. De kommer også til å gå rundt med bøsser til husstandene i øyriket i løpet av mars.

Både Frøya og Hitra har allerede kommet godt i gang med innsamlingen. I løpet av tre dager har det til sammen kommet inn nærmere 80.000 kroner fra privatpersoner og bedrifter.

Begge russekullene har satt seg følgende mål: - Det ene er å få inn større sum enn naboøya, det andre målet er slå fjorårets innsamlede sum. Til nå lover det veldig godt.

Den vennskaplige knivingen mellom Hitra og Frøya velger de å bruke til noe positivt.

- Vi tror konkurransen kan motivere bedriftene til å gi litt ekstra og russen til å gå med bøsser. Ingen av oss ønsker å tape og hoppe i sjøen.

- Kreft rammer mange. Til syvende og sist er det ikke vi som tar seieren, men folket på Hitra og Frøya. Støtt årets Krafttak mot kreft, avslutter Thea Arntsen.