Antar at det er Dawit som er funnet

Lørdag ble en død person funnet i sjøen innerst ved Hemnefjorden.

Politiet sier nå at det antagelig at det er den savnede Dawit(23) som er funnet.

- Vi har bare én savnet person i Hemne, og vi antar at det er den savnede som er funnet. Vi kommer til å legge etterforskningen opp mot at det sannsynligvis er den savnede, sier politibetjent Gjermund Bjørkøy ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor til adressa.no.

Dawit er opprinnelig fra Eritrea, og har Frøya som hjemkommune etter at han kom dit som flyktning i 2015. Senere fikk han plass på videregående skole på Kyrksæterøra, der han bodde på hybel.

Han ble meldt savnet 20.desember. Da skulle han egentlig på besøk til venner på Frøya, som meldte fra til politiet da han ikke tok telefonen.

Politiet sier til adressa.no at det vil ta litt tid å få en endelig identifisering av avdøde. Og at det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt.