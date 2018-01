Feiret seg selv med tur og skøytedag

Nyheter

Hitra Turlag og Barnas Turlag Hitra kunne på søndag feire Turistforeningas Nasjonale Turdag, Kom deg ut-dagen og 150-årsjubileum.

Tur til Margrethes Minde

På Hitra hadde var det to arrangementer. Hitra Turlag inviterte turgåere til Margrethes Minde.

- Her serverte vi gratis kaffe og kaker til alle, og det var salg av vafler, brus og sjokolade i regi av Ut-Hitra Sportsklubb, forteller Kari Raaket i Hitra Turlag.

Hytta var til tider så full at det ikke var sitteplasser tilgjengelig, og det så ut som om alle koste seg i det fine været.

Det var partier på veien oppover som var glatt, men var man riktig skodd, var det ikke noe problem å gå.

- Dessverre gikk vi tom for kake på slutten, men det la ingen demper på de som kom. De hadde en fin tur for det, mener Raaket.

Alle barna fikk en gave fra Den Norske Turistforening (DNT), en matboks med Turbo og jubileumsmerke.

Skøytedag for de minste

Barnas Turlag Hitra hadde skøytedag på Undåsvatnet. Her var det full fart for alle på isen.

Barnas Turlag spanderte pølse og brød til alle som kom. Det var også mulighet til å slappe av i hengekøye som turlaget satte opp. Turtipp med premiering ble også populært. Også Turbo kom innom, og han hadde med seg matboks til alle barna. Det så ut som om barna satta pris på det hyggelige besøket.

Feiring en jubilant verdig Den Norske Turistforening (DNT) fylte 150 år helga, og dette ble feiret over hele landet. På Frøya og Hitra var det Barnas Turlag som sto for arrangementene.

- Totalt var det over 140 personer som deltok på disse arrangementene, og det synes vi var kjempebra. Vi setter pris på at folk ville være med oss å denne feiringen, sier Kari Raaket som på vegne av Hitra Turlag og Barnas Turlag takker for turen - og ser frem til nye turer i fremtiden.