Utviklingstillatelse til oppdrettstank utviklet av frøyværinger

Nyheter

Hydra Salmon Company AS har søkt om fire utviklingstillatelser for oppdrett i semilukkede produksjonstanker. Fredag fikk selskapet et brev fra Fiskeridirektoratet om at de er omfattet ordningen. Dette innebærer at Fiskeridirektoratet går videre med saksbehandlingen med sikte på å tildele en eller flere tillatelser. Dette melder iLaks.

Oppdrettstankene er utviklet av de tre frøyværingene Bertil Johansen, Christer Johansen og Jørn Haavik med lang erfaring og kunnskap fra merdekanten. Prosjektet ble presentert i en artikkel i lokalavisa Hitra-Frøya i februar i fjor.

Tidligere Salmar-topp, Olav Klungreseth, kom inn i prosjektet etter at de tre hadde laget ferdig en idéskisse på tanken. Klungreseth som forøvrig er utdannet sivilingeniør med vannkraftmaskiner som fagfelt, forteller til lokalavisa at han takket ja til å ta del i dette arbeidet fordi han mener konseptet er meget godt og spennende.

- En betydelig innovasjon for havbruket Hydra Pioneer, utviklet av tre frøyværinger, mener deres nye oppdrettsanlegg er mer lønnsomt enn kjente utviklingsprosjekter som Ocean Farming og Egget.

Ny oppdrettsmerde

Ifølge søknaden regner Hydra Salmon Company med å produsere laksen hele 50 prosent mer effektivt og energibesparende enn dagens kommersielle oppdrettsdrift.

Den nye oppfinnelsen en åpen ståltank som senkes ned i sjøen og stikker 20 m. under sjøoverflaten. Diameteren vil være 60 m. Den øverste delen av ståltanken holdes flytende ved hjelp av en flytering/oppdriftselement og stikker litt opp av vannet. På toppen av tanken vil det være et tett lokk. Tanken vil være åpen i bunnen, men lukket med et metall/plastnett som hindrer fisken å komme ut. Under sylinderen befinner det seg en bunnseksjon med ledeskovler som har til hensikt å skifte ut vannet inne i tanken naturlig.

Mens havbruket tradisjonelt har fjernet lusen etter at den er festet til laksen, er ideen her å hindre lusa å komme inn til fisken.

- Verden vil åpne seg for oss den dagen vi eventuelt får grønt lys for de fire utviklingskonsesjonene våre, sa en optimistisk Olav Klungreseth til lokalavisa for snart ett år siden.