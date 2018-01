Nyheter

- Denne gangen byr vi på skikkelig rock `n`roll, forteller bookingansvarlig Joar Johansen fornøyd.

I dag kan han nemlig avsløre at de har sikret seg det populære norske rockebandet Stage Dolls til årets Utihavet-festival på Mausund. Dette er det andre artistnavnet festivalen har sluppet så langt. Tidligere har det blitt offentliggjort at Vassendgutane kommer tilbake i 2018.

- Vi ser at Stage Dolls har fått veldig gode tilbakemeldinger etter opptredner i øyregionen de siste årene, og vi er veldig fornøyde med å booke et så stort band til Utihavet, forteller Johansen videre.

Dette er den første gangen Stage Dolls opptrer på Utihavet-festivalen som forøvrig feiret ti års jubileum i 2016. I følge Johansen ligger det an til at dette blir Stage Dolls eneste opptreden på Hitra og Frøya i år, så skal du se bandet live i øyregionen må du til Mausund. Utihavet-festivalen arrangeres fra onsdag 4. til søndag 8.juli.

Det blir garantert gjenhør med Stage Dolls velkjente klassikere "Love don´t bother me", "Hard to say goodbye" og "Soldiers gun", men også nyere låtmateriale. Blant annet ga Stage Dolls ut låta "The one" i 2017.

Stage Dolls ble dannet i 1983. Deres første egenfinansierte album "Soldiers gun" ga dem i 1985 en Spellemannsnominasjon og stadig større fanskare. Året etter kom oppfølgingsalbumet Commandos og i 1987 det internasjonale gjennombruddet. Deretter fulgte en roligere periode på nititallet, før bandet utover 2000-tallet opplevde en fornyet interesse og gode besøkstall på konsertene sine. I mai i år skal Stage Dolls innlemmes i Rockheim Hall of Fame.