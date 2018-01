Coop-utbygging fortrenger landbruksjord

Nyheter

Neste uke skal Frøya formannskap ta stilling til om Coop Hamarvik får starte detaljregulering av den 22 mål store tomta de har kjøpt på Hammarvika. Som lokalavisa har fortalt tidligere, ønsker Coop Hamarvik å bygge helt ny butikk som skal erstatte dagens dagligvare/byggmix på Hammarvika. "Det blir Frøyas største butikk", sa daværende daglig leder Audun Klev da tomtekjøpet ble kjent i juli i fjor. I forespørselen om å få starte reguleringsarbeid, skisserer Coop også et ønske om å bygge to etasjer med leiligheter over butikken.

17,3 mål dyrka jord

Det 22 mål store arealet kjøpes fra tre landbrukseiendommen. I et notat fra den lokale landbruksmyndigheten påpekes det at en omregulering av området vil bety en omdisponering av totalt 17,3 mål dyrka jord. Dette er fordelt på 3,8 mål fulldyrka, 11,2 mål overflatedyrka og 2,3 mål innlandsbeite. Landbruksansvarlig konkluderer med at tiltaket vil være " i strid med deler av jordlovens formål, samt en motsigelse av landets nasjonale jordvernstrategier."

- Bør flytte på matjorda

"Med bakgrunn i jordlovens formål og jordvernmålet for Norge, vil landbruksmyndigheten tilrå å finne en alternativ løsning som ikke medfører inngrep i de verdifulle jordbruksressursene som bør ivaretas. Dersom det skal finnes grunnlag for at landbruksinteressene må vike, rådes det til å se på muligheter for kompensasjon for tapt matjord – f. eks ved etablering av dyrka jord på andre områder eller flytting av matjord fra eventuelt omdisponert område til fornuftige arealer andre steder i kommunen", står det i notatet fra landbruksmyndigheten i Frøya.

Rådmannen drøfter også jordvernet i sin framstilling, og det at initiativet fra Coop Hamarvik ikke er i tråd med kommunens overordnede plan.

" Allikevel er det slik at Frøya kommune i dag ikke har egnede avsatte områder til denne slags virksomhet i nærområde. Område har for øvrig en god utbygd og planlagt infrastruktur, med kort avstand til skole/barnehage. (...) Rådmannen vil forutsette at man ved en reguleringsprosess for område sørger for at dyrka jord blir ivaretatt og disponert andre steder, slik at man i minst mulig grad mister verdifull landbruksjord. "

Rådmannen tilråder at Coop Hamarvik får starte detaljregulering, men det er opp til formannskapet neste uke å si ja eller nei .

