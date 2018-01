Krafttak-aksjonen har allerede passert 100.000 innsamlede kroner

Nyheter

Årets Krafttak mot kreft-aksjon til inntekt for Kreftforeningen har kommet godt i gang og som alltid strømmer pengene inn fra lokale bedrifter og privatpersoner her i øyregionen. Et av firmaene som ønsker å vise sin støtte er Hotell Frøya.

- Vi har gitt 5.000 kroner til en god sak og oppfordrer alle bedrifter til å gi en sum til dette gode formålet, forteller hotellet til lokalavisa.

Onsdag morgen har det kommet inn til sammen 56.000 kroner på Frøya og 52.000 kroner på Hitra. I tillegg til hver sin digitale innsamling skal lokal russ gå med bøsser i mars. Pengene fra årets Krafttak skal denne gang skal gå til forskning på senskader og tilbud til de som lever med senskader etter kreftbehandling.

Russeklassene på Frøya og Hitra har de senere årene samlet inn flere hundre tusen kroner årlig gjennom aksjonen Krafttak mot kreft. Dette har blitt en intern, uhøytidelige konkurranse mellom skolestedene om å samle inn mest til dette gode formålet.

Send oss ditt bilde

Lokalavisa Hitra-Frøya samarbeider med Kreftforeningen om å skape oppmerksomhet rundt innsamlingsaksjonen og dette viktige temaet. Har du eller din bedrift gitt en gave til Krafttak mot kreft, så send oss gjerne et bilde og litt tekst - vi er overbevist om at mer oppmerksomhet gir mer penger til aksjonen. Bruk adressen post@hitra-froya.no