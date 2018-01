- Vi har undervurdert den enormt sterke relasjonen til distriktssendingene

Nyheter

– Vi har undervurdert den enormt sterke relasjonen deler av vårt publikum har til distriktssendingene våre på TV, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK.

Fra og med mandag 29. januar blir sendingene i forkant av Dagsrevyen justert opp fra fem til ti minutter. Samtidig beholder NRK den nye sendingen før Kveldsnytt. Dermed er den totale sendetiden tilbake på samme nivå som før omlegginga, forteller statskanalen i en pressemelding.

Omlegginga fra nyttår til tre kortere distriktssendinger på TV har møtt massiv motstand, også i lokalavisa Hitra-Frøyas debattspalter.

NRK har forklart at bakgrunnen for omlegginga er de store endringene i folks medievaner, med blant annet markant nedgang i seertall på såkalte lineære TV-sendinger. Undersøkelser viser at nordmenn under 60 år oppgir mobilen som viktigste kilde til nyhetsoppdatering.

– NRKs oppdrag er å nå hele befolkningen med distriktsnyheter. Hensikten med omleggingen har vært å styrke det totale tilbudet vårt til publikum ved å dreie noe av innsatsen over på nett og mobil, som er de viktigste plattformene for nyheter for en stadig større del av befolkningen, sier Gynnild-Johnsen.

– For en del av vårt trofaste publikum er disse sendingene det aller viktigste i deres mediehverdag. Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen de har til TV-nyhetene fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt innover oss. Derfor forlenger vi distriktssendingen i forkant av Dagsrevyen, sier Gynnild-Johnsen.

NRKs distriktssendinger på NRK1 fra og med mandag 29. januar:

Kl. 18.50 - 19.00

Kl. 20.55 - 21.00

Kl. 22.55 - 23.00