Nye lokalbedrifter i rekken av givere

I skrivende stund runder Hitra- og Frøyarussen 120.000 innsamlede kroner i sitt Krafttak mot kreft. Elektro Team As og Brannvern og Bygningsservice AS er to av de mange lokale bedriftene som de siste dagene har innbetalt sin donasjon til aksjonen.

Elektro Team AS har gitt 4.000 kroner både til Hitrarussen og Frøyarussen.

- Vi har avdelinger i begge kommunene og gir derfor samme beløp til begge skolene. Dette er en sykdom alle blir berørt av i løpet av livet enten selv, familie, venner eller kjente. Med bakgrunn i dette er vi stolte av å støtte dette tiltaket, sier Gro Aune Strøm i bedriften.

Oddvar Olsen i Fillan-bedriften Brannvern og Bygningsservice AS vektlegger også den gode saks gjerning når han skal forklare hvorfor bedriften støtter Krafttak mot kreft i øyregionen.

- Vi støtter innsamlingsaksjonen da dette er et veldig godt formål, og ikke minst at dette er en sak fremmet av russen, sier Olsen.

Torsdag ettermiddag har det kommet inn til sammen 57.000 kroner på Frøya og 63.000 kroner på Hitra.

Tilsammen har russeklassene en målsetting om å passere en halv million kroner til kreftsaken.

I tillegg til hver sin digitale innsamling skal lokal russ gå med bøsser i mars. Pengene fra årets Krafttak skal denne gang skal gå til forskning på senskader og tilbud til de som lever med senskader etter kreftbehandling.

