Skal måle "folkets fotballrøst" på direkten

Lakse-arvingen Gustav Magnar Witzøe fra Frøya går inn i Trondheimsbedriften Instapoll sammen med Øystein Skiri via investeringsselskapet Wiski Capital, skriver Adressa.

Instapoll skal bruke kunstig intelligens for måle holdninger og stemninger i sanntid.Løsningen ble brukt av TV2 i en Premier League kamp i fjor.

Her lokalt kjenner vi Gustav Magnar Witzøe som fast spiller på Frøya FKs A-lag. Nå investerer han i teknologi som blant annet kan brukes under fotballkamper.

– Våre algoritmer kan lese en million twittermeldinger i løpet av en fotballkamp. Når vi analyserer disse resultatene, kan vi presentere en umiddelbar reaksjon hos folk. Dette er ikke vitenskap, men folkets røst. Mens en fotballkamp ennå pågår er vi i stand til å vise hvilke spillere som får mest positiv omtale og hvem som har fått mest negativ omtale på sosiale medier, sier gründer Thor Richard Isaksen.

Witzøe gikk i mars i fjor inn i en cafékjede. En måned senere ble det kjent at han investerte fire millioner kroner i oppstartsselskapet Key Butler. I fjor sommer ble det også kjent at han investerte i et bar- og restaurantselskap.