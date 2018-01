Nyheter

Det planlagte lørdagstreffet med navneforsker Eli Johanne Ellingsve er utsatt på grunn av sykdom. Det opplyser Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Ellingsve skulle etter planen kommet til Fillan for å gi publikum et dypere innblikk i navnetradisjonene her ute.

Foredraget blir satt opp igjen på et senere tidspunkt, opplyser museet.