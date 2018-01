Nyheter

Lokalavisa Hitra-Frøya fortalte i forrige uke om den nye usikkerheten rundt finansiering av Frøyas store helseutbygging.

48 omsorgsboliger og et helsehus med 28 sengeplasser skal bygges på Sistranda. Totalt er utbyggingen beregnet å koste 375,6 millioner kroner. Av dette er det beregnet at staten - gjennom husbanken - skal refundere 124,6 millioner kroner. Men i desember fikk kommunen beskjed fra husbanken om at deres søknad ikke vil bli prioritert i den kommende tildelingsrunden. Dette begrunnes med at Frøyas planlagte utbygging ikke gir netto tilvekst av plasser, siden en stor del av de nye omsorgsboligene skal erstatte plassene ved dagens sykehjem på Hammarvika.

I torsdagens kommunestyre var det flere representanter som lurte på hvordan dette kunne skje, og hvorfor man ikke har fått disse signalene tidligere.

Økonomisjef Thomas Sandvik fortalte at man i løpet av fjoråret hadde hatt to møter med Husbanken. I det første møtet ble det informert om at hvis Frøya kommune leverte sin søknad innen året, så ville de få tilsagn på pengene innen planlagt oppstart av utbyggingen høsten 2018.

- Vi ble nærmest lovet pengene over bordet, for å si det litt flåsete, sa Sandvik til kommunestyret.

Men så på senhøsten fikk kommunen signaler om at kriteriene for de statlige tilskuddene skulle endres. Og i et møte med husbanken i desember ble det klart at de allerede hadde endret kriteriene, noe som skyver Frøyas utbygging bakover i køen.

Rådmann Svanhild Mosebakken sa at det ikke bare er Frøya som blir berørt.

- KS tar tak i dette. Når husbanken endrer kriteriene uten noen form for forhåndvarsel, så er ikke Frøya den eneste kommunen som blir berørt, sa hun.

Kommunestyret vedtok å stoppe prosessen med utbygginga inntil man har fått nye avklaringer fra Husbanken.