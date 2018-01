Minnemarkering og utdeling av seksårs-bok

Nyheter

Søndag 28. januar holdes det to familiegudstjenester på Frøya. Den første finner sted i Sletta kirke, deretter er det Titran kapell som står for tur. I løpet av begge gudstjeneste blir det dåp. I tillegg utdeling av seksårs-boka til alle seksåringer som møter opp i Sletta kirke.

Dette er den nye soknepresten, Knut Torfinn Øydnas tredje og fjerde gudstjeneste siden innsettingen i Sletta kirke i midten av januar. Hans kone Anne Grete Øydna er ansatt som organist på Frøya.

Minnemarkering over bortkomne sjøfolk

Også på Hitra er de to gudstjenester denne dagen. I Kvenvær kirke blir det under gudstjenesten en minnemarkering over bortkomne sjøfolk fra Kvenvær.

I Sandstad kirke er det også gudstjeneste søndag. I likhet med Sletta og Titran, blir det også her dåp søndag.