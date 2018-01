Tar ikke med gods når det blir storfjæra

Nyheter

Atb har tidligere varslet at de vil slutte å anløpe Sørburøy kai inntil en bergnabbe i sjøen var fjernet. Det var den 17. november at meldingen om avvik ble sendt kommunen, med varsel om at bergnabben måtte fjernes innen 1 desember.

Atb har senere gitt utsettelser på kravet, og hurtigbåten har anløpt Sørburøya som normalt fram til nå. Men nå varsler de at på morgenen torsdag 1. februar så vil ikke hurtigbåten ta med gods til Sørburøya. Da viser nemlig tidevannstabellen at det vil være storfjære.

"Godstransport henvises til avgangene senere samme dag. Passasjertransport vil gjennomføres som normalt hele dagen", melder Atb.