I forbindelse med statsbudsjettet ble det kjent at det var satt av 16,2 millioner statlige kroner til å bygge liggekai for større båter på Frøya. Dette ble klarsignal for at Frøya kommune la inn sin andel av investeringene i kommunebudsjettet, slik at bygging kan starte allerede i 2018.

Nå har Frøya kommune mottatt tilsagnsbrevet som viser at staten betaler 16,2 av de 41,7 millionene liggekaia er beregnet å koste.